Тюменцев ждет тепло и резкое похолодание до плюс 7 градусов. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени прогнозируют очередную волну потепления. Однако за ним в город сразу же придут холода. Температура воздуха опустится до плюс семи градусов.

Предстоящие выходные в областной столице окажутся довольно теплыми. Воздух прогреется до 18 градусов выше нуля. Однако в ночь с воскресенья на понедельник задует южный ветер, который позже сменит свое направление на северо-западное, со скоростью шесть метров в секунду, его порывы достигнут 15 метров в секунду.

По прогнозам тюменских метеорологов, в понедельник, 21 сентября, город накроет тучами, польет сильный дождь с грозой. Во вторник и среду также ожидаются осадки, однако дождь поумерит свой пыл. В эти дни температура воздуха постепенно опустится сначала до плюс 10, потом до плюс семи градусов.

К счастью, холодная погода долго не продержится. Уже в четверг потеплеет на пять градусов, в пятницу – еще на четыре. В субботу и воскресенье будет довольно тепло – воздух прогреется до 18 градусов, солнце покажет свои яркие лучи из-за туч.