Погода на 20 сентября в Тюмени: пасмурно, но без дождей

В Тюмени пасмурно, но без дождей. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 20 сентября, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 10 градусов, днем – плюс 16. Вечером столбики термометров покажут 8 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть южный ветер со скоростью 2 – 5 метров в секунду.

20 сентября отмечается день памяти преподобного Луки. По луку определяли предстоящую зиму: если на луковице много «одежки» – быть зиме холодной. Для этого дня характерны моросящие дожди. Наши предки следили за еловыми шишками: если они выросли низко – быть ранним морозам, а если наверху – настоящие холода в конце зимы следует ждать.