В Тобольске прооперировали мужчину с изъеденным язвами кишечником. Фото - pixabay.com.

Хирурги Областной больницы №3 провели операцию пациенту с крайне тяжёлой патологией: его кишечник испещрили язвы так, что он практически «растворился». Мужчина долгое время не обращался к медикам, пока боль стала просто невыносимой.

В стенке толстого кишечника специалисты обнаружили множество сквозных отверстий, а сам орган был поражён обширным некрозом. Пострадали и печень, поджелудочная железа, а желчные протоки зарубцевались.

– Объём поражений оказался настолько обширным, что технически было невозможно ушить все повреждения стенки толстого кишечника. Орган практически «растворился» – настолько язвы разъели его стенки, – сообщил заведующий отделением гнойной хирургии Игорь Амелин.

Несмотря на это, тобольским хирургам удалось вернуть пациента к нормальной жизни. Они удалили наиболее повреждённые части желудочно-кишечного тракта, после чего искусственно сформировали новое сообщение желудка с кишечником. Сложная операция длилась три часа и прошла успешно. В стационаре мужчина лечился ещё три недели после операции, после чего был направлен на амбулаторное наблюдение.