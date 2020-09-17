Более тридцати тюменцев получили травмы в автобусах с начала года. Фото - ГИБДД Тюменской области. Фото: Вадим Бегун

Сотрудники технадзора ГИБДД проводят в Тюмени скрытые проверки соблюдения правил дорожного движения водителями автобусов и маршрутных такси. Дело в том, что число ДТП, связанных с падениями пассажиров в салонах автобусов, никак не снижается.

– В этом году по вине водителей общественного транспорта зарегистрировано 33 падения пассажиров, в результате получивших травмы. В ходе скрытых рейдов сотрудники фиксируют нарушения, а на конечных остановках оформляют административные материалы, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В результате выявлено было 200 правонарушений. Выяснилось, что водители любят поговорить по мобильному телефону во время движения, не всегда закрывают двери при отъезде с остановок, а также управляют транспортом без ремней безопасности.

Специалисты ведомства рекомендуют пассажирам маршрутного транспорта сообщать в ГИБДД о нарушениях водителей. Записи видео с нарушениями можно направлять на сайт Госавтоинспекции региона: www.72.гибдд.рф.