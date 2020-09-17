Тюменским школьникам часто не хватает денег на проезд. Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ.

Случаи, когда у школьника недостаточно средств для оплаты проезда, случаются нередко. Об этом сообщил заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта города Тюмени Евгений Ташланов, добавив, что в настоящее время родителям довольно легко отслеживать баланс транспортной карты ребенка и вовремя пополнять его.

– С перевозчиками проводится работа, чтобы в подобных ситуациях детям не отказывали в проезде. Но и родителям необходимо заботиться, чтобы ребенок не оказался в заведомо опасной ситуации, – отметил Евгений Ташланов.

По его словам, сейчас не нужно подходить к инфокиоску, чтобы активировать баланс. Для этого достаточно приложить карту к терминалу в автобусе, он сразу выдаст чек о пополнении карты.

Отметим, что с начала нового учебного года льготной транспортной картой «Школьник» воспользовались 22 756 детей и подростков. В Тюмени для проезда в общественном транспорте учащимся предоставляется льгота в размере 80%. Так, в этом году по ТК «Школьник» стоимость проезда составляет 5 рублей 40 копеек.