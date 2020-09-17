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Тюменцев научили отличать хорошие грибы от ядовитых

Просто нужно соблюдать определенные правила
Вадим Бегун
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Тюменцев научили отличать хорошие грибы от ядовитых.

Тюменцев научили отличать хорошие грибы от ядовитых.

Фото: Вадим Бегун

Тюменцам рассказали правила, которым нужно неукоснительно следовать при сборе грибов. Это важно, ведь благодаря им вы избежите отравления.

– Собирайте в лесу только те грибы, которые вы хорошо знаете, не покупайте на рынке переросшие, дряблые, поврежденные личинками и плесенью грибы, не пробуйте сырые грибы на вкус, не собирайте грибы вдоль дорог и не приобретайте их на стихийных рынках, в неустановленных местах, на улице, у случайных людей, – рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что не стоит откладывать обработку грибов, так как это скоропортящийся продукт, нужно тщательно мыть грибы от частиц песка и почвы и никогда не «закатывать» грибные консервы.

– Хранить заготовленные грибные консервы следует только в холодильнике. Нельзя употреблять в пищу грибы при заболеваниях почек, печени, желудочно-кишечного тракта. Не рекомендуется есть много грибов на ночь, особенно беременным и кормящим женщинам. Не давайте грибы детям до 8 лет, ведь они являются очень тяжелой пищей для детского организма, – также сообщили в управлении.