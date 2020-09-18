Погода на 18 сентября в Тюмени: осадков не ожидается

В Тюмени осадков не ожидается. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 18 сентября, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 8 градусов, днем – плюс 11. Вечером столбики термометров покажут 9 – 10 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть северо-западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 2 – 5 метров в секунду.

18 сентября почитается память преподобного Афанасия Брестского. Погоду в этот день наши предки определяли по рябине: если в лесу её много – осень будет дождливая, а мало – сухая. Если листья на рябине пожелтели рано, осень будет ранняя и ранняя холодная зима.