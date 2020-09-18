На улице Холодильной в Тюмени отключат светофоры. Фото - pixabay.com.

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 18 сентября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 11.00 до 14.00 отключение произойдет на пересечении улиц Федорова и Логунова, а также на улице Федорова у дома № 12, с 15.00 до 17.00 – на пересечении улиц Холодильной и Фабричной, Холодильной и Энергетиков, Холодильной и Котовского.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.