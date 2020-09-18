Жительница Перми похитила у тюменки телефон на горячем источнике. Фото - pixabay.com.

В тюменский межмуниципальный отдел полиции поступило сообщение о пропаже сотового телефона от жительницы села Чикча. Причиненный ущерб женщина оценила в 10 тысяч рублей.

Накануне пострадавшая находилась на горячем источнике и в раздевалке оставила телефон в кармане куртки. Вернувшись через некоторое время в раздевалку, гражданка обнаружила пропажу имущества. Полицейские установили личность и местонахождение злоумышленницы. Ею оказалась 24-летняя жительница Перми, которая временно проживает в Тюмени.

– Подозреваемая пояснила, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взяла из куртки потерпевшей гаджет, который планировала продать, а вырученные деньги потратить на собственные нужды. В настоящее время телефон возвращен хозяйке, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.