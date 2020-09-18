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Тюменец ограбил пожилую мать, пока та была на работе

Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей
Вадим Бегун
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Тюменец ограбил пожилую мать, пока та была на работе.

Тюменец ограбил пожилую мать, пока та была на работе.

Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию поступила информация от 61-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что у неё похитили имущество. Стражи порядка в кратчайшие сроки задержали ранее судимого 32-летнего подозреваемого, который оказался сыном потерпевшей.

В день происшествия женщина находилась на работе. В это время ее сын, воспользовавшись отсутствием матери, похитил дорогостоящую шубу, которая находилась в шкафу, а также телевизор.

– Злоумышленник сдал имущество в комиссионный магазин, деньги в размере около 10 тысяч рублей потратил на личные нужды. Вернувшись домой, горожанка обнаружила пропажу верхней одежды и техники. Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Алина Ларина.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время злоумышленник задержан.

Криминал