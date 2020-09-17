Пьяный тюменец побил камнем автоинспектора. Фото: Ольга Крыльцова

В Голышманово вынесли приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя села Сорочкино Аромашевского района. Мужчину признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Ночью 17 мая 2020 года в селе Сорочкино пьяный молодой человек на автомобиле KIA CEED не остановился на требование автоинспектора и попытался скрыться. Это ему не удалось: водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Там-то его и задержали стражи порядка.

– Мужчина стал вести себя агрессивно и один раз ударил дверью патрульной машины по левой ноге инспектора ДПС. После этого схватил камень и ударил им по левой руке представителя правопорядка, – рассказали в Голышмановской районном суде.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, виновник уже уплатил назначенный штраф.