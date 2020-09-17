Юный тюменский блогер Ксения Лалетина победила в федеральном проекте "Поколение М". Скриншот из youtube.

Федеральный творческо-благотворительный проект МТС «Поколение М» подвел итоги шестого сезона. Уже второй победитель конкурса – из Тюмени: 15-летняя Ксения Лалетина заняла первое место в номинации #БЛОГЕР. Теперь ее ждет поездка в Москву на съемку федерального ТВ-проекта.

Конкурс молодых блогеров проходил в течение года на онлайн-площадке проекта «Поколение М». Среди сотен участников блог Ксении, где она развенчивает известные Instagram-мифы, поразил жюри своей актуальностью и злободневностью.

Тюменская победительница хорошо известна в молодежной среде города: аудитория ее блогов растет с каждым днем. Сейчас у Ксении более 110 тысяч подписчиков на YouTube, 36 500 – в Instagram и 24 800 – в TikTok. Она самостоятельно придумывает и снимает видео, самостоятельно продвигает свой блог. А начался творческий путь Ксении на YouTube еще пять лет назад, с первых видео на телефон «без сценария и с маленькой аудиторией», по словам победительницы.

– О проекте «Поколение М» я узнала прошлой осенью. Решила принять участие, ведь всегда готова развиваться, люблю пробовать что-то новое. Безусловно, ждала результатов, могу сказать, что рассчитывала на победу. Когда узнала результаты, была приятно удивлена, даже находилась в небольшом шоке! От поездки в Москву я ожидаю набраться опыта, прокачаться в сфере блогинга, познакомиться с классными творческими людьми, – рассказывает Ксения Лалетина.

– Количество победителей проекта из Тюмени растет. В этом году лучшим вокалистом по версии «Поколения М» стала 17-летняя Мария Ярцева, а юные жительницы региона Жанслу Жакупова и Анастасия Черникова вошли в список лауреатов номинации «Будущее время Поколения М». Тюменских ребят ожидают отличные возможности и дальше проявить себя в творчестве: это и участие в съемках ТВ-шоу, и выступление на масштабных музыкальных шоу, и публикация художественных работ в книге. Уже скоро мы будем открывать седьмой сезон «Поколения М», и я надеюсь увидеть в числе лучших еще больше тюменских талантов, – отмечает директор тюменского филиала МТС Евгений Малыхин.