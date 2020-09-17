В Тюменской области попавший в капкан дикий рысёнок обрел новых хозяев

В Тюменской области раненый в капкане дикий рысёнок обрел новых хозяев. Фото - Максим Алексеев в Инстаграм.

В Тюменской области дикий рысёнок в возрасте трех месяцев попал в капкан. К счастью, животное удалось спасти – из западни его вызволили очевидцы.

– Сегодня утром позвонили, сказали, что рысь попала в охотничий капкан два дня назад, ее вызволили и привезли ко мне за двести километров. В клинике дали наркоз, провели обследование. Перелома нет, как ни странно, всего лишь трещина. Назначено лечение, вакцинация, – рассказал ветеринарный врач Максим Алексеев.

По его словам, юному животному уже нашли новый дом под Тюменью. В настоящее время малыш чувствует себя хорошо.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что спасатели вытащили из строительной ямы собаку, которая не могла выбраться без посторонней помощи и рисковала умереть от голода и обезвоживания. Специалистов МЧС вызвала одна из жительниц Тюмени. Она заметила, что возле дома № 84 на улице Шишкова на дне глубокого котлована сидит собака, она тщетно пытается выбраться оттуда. Ситуация осложнялась тем, что изможденное животное все глубже увязало в грязевой жиже на дне строительной ямы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожарные в Тюмени спасли собаку, которая упала в строительную яму

Животное завязло в грязевой жиже и не могло выбраться самостоятельно (подробнее)