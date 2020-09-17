На тюменской трассе мужчина бросился под грузовик и погиб.

На 174-м километре автодороги Курган – Тюмень сегодня, 17 сентября, утром погиб пешеход. Мужчина, которому на вид около 30 лет, бросился под грузовик.

– Водитель большегруза не успел затормозить. Спасти пострадавшего не удалось, так как травмы оказались несовместимыми с жизнью, – уточнили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что у водителя грузовика есть запись с видеорегистратора. В настоящее время устанавливается личность погибшего пешехода.