Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 сентября 2020 года увеличилось на 57 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 17 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 57 и составило 8 631 человек.

За последние сутки в России выявлено 5 762 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 23,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 144 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 754 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 085 281 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 19 061 летальный исход, выздоровело 895 868 человек.