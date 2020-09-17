Тюменские хирурги четыре часа оперировали пациентку с редкой опухолью. Фото - Тамара Шаргина.

Торакальные хирурги ОКБ № 1 удалили редкую опухоль трахеи 38-летней пациентке. В стране всего несколько клиник выполняют подобные вмешательства, так как операция очень сложная.

– Расположение опухоли требовало от врачей особого внимания и мастерства. Новообразование находилось в месте разделения трахеи на бронхи. Важно было радикально удалить опухоль вместе с частью трахеи. Реконструктивная операция с использованием современного эндоскопического оборудования длилась более четырёх часов, – рассказала пресс-секретарь медицинского учреждения Тамара Шаргина.

В больнице уточнили, что в настоящее время пациентка проходит послеоперационное восстановление. Стоит отметить, что проведение реконструктивных операций на трахее возможно только в многопрофильной больнице с мощной технической базой и опытной командой торакальных хирургов, анестезиологов-реаниматологов.