Участок тюменской трассы перекроют ночью для установки надземного перехода. Фото - ФКУ "Уралуправтодор".

В Тюменской области временно перекроют движение на км 14+546 автодороги Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск. Здесь установят надземный пешеходный переход. Это произойдет завтра, 18 сентября, с 00.00 до 00.40.

– Надземный переход возле села Яр был поврежден 8 мая в результате дорожно-транспортного происшествия. Позднее был установлен виновник, обстоятельства случившегося и подсчитан ущерб. Теперь новое пролётное строение готово к установке, – рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

В компании попросили местных жителей быть внимательными и учитывать вышеуказанную информацию при построении маршрута. В случае если вы стали свидетелем нештатной ситуации на федеральных трассах, обязательно звоните в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ «Уралуправтодор» по телефону 8-800-200-63-06.