В квартирах тюменцев на днях включат отопление. Фото - портал "Тюмень - наш дом".

В Тюмени совсем скоро официально стартует отопительный сезон. Официальное распоряжение о начале подачи тепла ожидается на днях, для этого есть все предпосылки.

– Необходимые подготовительные работы уже проведены. Подавляющее большинство управляющих организаций обратились за получением паспортов готовности домов к отопительному периоду. Около 99 процентов эту процедуру уже прошло, – сообщил мэр Тюмени Руслан Кухарук.

В пресс-службе администрации города напомнили, что решение о начале такого периода принимается исходя из требований федерального законодательства, согласно которым этот период должен начаться не позднее чем через пять суток, в течение которых среднесуточная температура воздуха не будет подниматься выше плюс 8 градусов.

Ранее в Тюмени прошел круглый стол на тему «Бесперебойное тепло-, водоснабжение и водоотведение: как в Тюменской области реализуется концессионное соглашение» в рамках совместного проекта «Говорим о важном» изданий «Комсомольская правда» – Тюмень» и «Тюменская область сегодня».

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