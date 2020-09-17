В Тюмени на месте аварийных домов появится зеленый уголок.

В Тюмени в следующем году обновления ждут несколько общественных озелененных территорий. Так, местные власти планируют реконструировать зеленый уголок у дома № 5 на улице Щорса. Раньше тут стояли аварийные дома, после их расселения жители района предложили благоустроить эту территорию.

– Весной в рамках рабочего выездного совещания после осмотра территории был разработан проект, затем возник вопрос о замене инженерных сетей. Работы планируем начать в следующем году. Сейчас идет активное формирование проекта бюджета на следующий год. Ждем предложения жителей и депутатов о включении территорий около многоквартирных домов в программу благоустройства, – сообщил мэр Тюмени Руслан Кухарук.

По его словам, прием заявок на обновление дворов в 2022 году, которые подаются при личном обращении, в управах завершится 19 сентября. Отбор территорий будет проводиться в соответствии с методикой. В этом году в областной столице благоустраиваются 52 дворовые территории.