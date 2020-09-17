Многодетная тюменка через суд добилась выделения регионального маткапитала. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области многодетная мать чуть не осталась без регионального материнского капитала, положенного за рождение третьего ребенка. В межрайонном управлении соцзащиты населения женщине отказали, якобы у нее нет регистрации по месту жительства на территории региона. Однако это совсем не так, как выяснили прокуроры.

– Тюменка со своей семьей с 2010 года проживает на территории региона, имеет временную регистрацию, дети посещают детский сад и школу, супруг работает на местном сельскохозяйственном предприятии. Такой отказ признан нарушающим право многодетной семьи на предоставление мер соцподдержки, – заявили в пресс-службе местной прокуратуры.

Ведомство, желая помочь многодетной маме, обратились в ее интересах в суд. Решением Заводоуковского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены. Пока решение суда в законную силу не вступило.