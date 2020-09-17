В Тюмени детям ставят вакцину от гриппа. Фото - pixabay.com.

В Тюменский регион поступила первая партия вакцины от гриппа для детей в количестве более 107 тысяч доз. Ее уже распределяют по медицинским учреждениям, прививки юные жители областной столицы начали делать со вчерашнего дня, 16 сентября.

– От гриппа детей можно прививать с шестимесячного возраста. Вакцинация детского населения проводится не только в прививочных кабинетах поликлиник, но и в медицинских кабинетах садиков и школ, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Дембицкая.

Стоит отметить, что вакцинация взрослого населения региона началась чуть раньше. Так, на сегодняшний день за счёт средств федерального бюджета привито свыше 177 тысяч жителей региона. Из-за большого спроса, а также для охвата прививками жителей отдалённых и труднодоступных территорий организована работа вакциномобилей. Один из них базируется у входа в педиатрическое отделение городской поликлиники № 1.