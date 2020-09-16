Незаконно уволенная бухгалтер тюменской строительной компании через суд восстановилась на работе. Фото - pixabay.com.

В Тюмени женщина, несколько лет добросовестно трудившаяся главным бухгалтером в строительной компании, смогла восстановиться на работе. Ранее горожанку без каких-либо объяснений уволил работодатель.

– Обратившаяся была уверена, что ее увольнение необоснованно. За справедливостью она обратилась в суд, иск был удовлетворен. Судья обязал руководителя восстановить на работе ранее уволенную сотрудницу, но в установленные законом сроки решение не было исполнено, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

После этого специалист ведомства направил руководителю компании требование об исполнении решения суда и разъяснил последствия невосстановления на работе незаконно уволенной гражданки, а именно: вероятность привлечения к уголовной ответственности. Во избежание проблем с законом руководитель организации восстановил женщину на работе.