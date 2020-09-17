На улице Ленина в Тюмени отключат светофоры. Фото - МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 17 сентября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 16.00 отключение произойдет на пересечении улиц Ленина и Перекопской, с 14.00 до 18.00 – Щербакова и Мелиораторов, с 15.00 до 16.30 на Республики – М. Тореза.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.