Тоболяка, потерявшего телефон, «кинули» на деньги. Фото - pixabay.com.

В дежурную часть тобольской полиции с сообщением о хищении шести тысяч рублей обратился 21-летний молодой человек. Доверчивый горожанин попался на уловки мошенника.

Заявитель пояснил, что в социальной сети разместил объявление о том, что потерял свой сотовый телефон, нашедшему он обещал вознаграждение. Позже ему позвонил неизвестный и заверил тоболяка, что нашел гаджет.

– Звонивший заявил, что вернет мобильник при условии, что хозяин смартфона сразу же переведет вознаграждение. Но как только потерпевший отравил шесть тысяч рублей, мошенник на связь больше не выходил, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника и настоятельно рекомендуют гражданам быть бдительными. Ни в коем случае не переводите неизвестным деньги, не удостоверившись в правдивости поступившей информации.