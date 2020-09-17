Тюменцу грозит два года тюрьмы из-за убитых косуль. Фото - pixabay.com.

В дежурную часть голышмановской полиции поступило сообщение от государственного инспектора охотничьего хозяйства. Мужчина рассказал, что в лесу около села Черемшанка неизвестный разделывает туши сибирских косуль. Стражи порядка сразу выехали на место происшествия и задержали с поличным жителя Ишимского района.

– Установлено, что, не имея лицензии на отстрел, ранее судимый 25-летний мужчина добыл четырёх животных семейства оленевых. Он причинил государству ущерб на сумму около 700 тысяч рублей, – отметили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция статьи «Незаконная охота» в инкриминируемой части предусматривает до двух лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.