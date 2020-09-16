В Тюменской области виновник гибели матери четырех детей пойдет под суд. Фото - pixabay.com.

Прокуратура Вагайского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя района. Мужчина грубо нарушил правила дорожного движения, в результате чего погибла многодетная мать.

Вечером 19 июня 2020 года на 13-м километре автодороги Ярково – Новоалександровка – Ленино нетрезвый водитель «Оки» без водительских прав и страхового полиса не справился с управлением и опрокинул автомобиль в кювет.

– В аварии пострадали девочки в возрасте девяти, семи, трех лет и одного года и десяти месяцев. Их 35-летняя мать от полученных травм скончалась в больнице. Обвиняемый признал свою вину в ДТП, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве отметили, что уголовное дело направлено в Вагайский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.