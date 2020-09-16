Паркинг на улице Ленина в Тюмени станет платным. Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ.

С завтрашнего дня, 17 сентября, в Тюмени количество мест правильной парковки вырастет до 585. Паркинг на улице Ленина, 68/102 станет платным. На въезде появится предупреждающий баннер для водителя. Для удобства автомобилистов здесь организуют круговое движение.

– На этой парковке, как правило, автомобили стоят целый день, а тем, кто приехал в центр по делам, некуда встать. В течение дня повторяется одна и та же картина: машины заезжают на стоянку и быстро покидают ее, не найдя свободного места. Введение платной парковки является мировой практикой, которая хорошо зарекомендовала себя, – заявил заместитель директора МКУ «Тюменьгортранс Дмитрий Новоселов.

По его словам, стоимость парковочного места стандартная и составит 40 рублей в час. С 19.00 до 7.00 поставить железного коня здесь можно будет совершенно бесплатно. Кроме того, если продолжительность стоянки меньше 15 минут, оплачивать парковку также не требуется. В компании напомнили, что за парковку в неположенном месте, а также за неоплаченный паркинг начисляется штраф.