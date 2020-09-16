В Тюменской области от коронавируса скончалась женщина. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области – очередная жертва COVID-19. Умерла шестидесятилетняя жительница региона.

– Несмотря на усилия врачей, скончалась женщина с тяжелой двухсторонней вирусной пневмонией на фоне сопутствующих хронических заболеваний. За весь период пандемии в регионе скончались 33 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 54 новых случая заболевания (всего с начала пандемии – 8 574), 27 человек выздоровели (за весь период выздоровели 7 327), восемь детей заболели (за минувшие сутки), семь пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих), 708 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 393 человека находится на перевахтовке.