Администрацию Тюмени обязали убрать кучи мусора у аэропорта. Фото - pixabay.com.

У тюменского Рощино нашли несанкционированные свалки строительного и бытового мусора, а также пищевых отходов. Из-за этого у воздушной гавани летает множество птиц, создавая угрозу безопасности полетов.

– Наличие несанкционированных свалок вблизи аэродрома увеличивает вероятность попадания птиц в двигатели воздушных судов, что может повлечь катастрофу воздушных судов на взлётно-посадочных режимах с массовой гибелью людей. Кроме того, свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду, – отметили в пресс-службе Тюменской транспортной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что местная администрация своевременно не очистила от отходов земельные участки. Поэтому транспортный прокурор решил через суд обязать исправить положение. Решением Центрального районного суда Тюмени исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.