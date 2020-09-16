В Тюменской области из-за ОРВИ классы закрывают на карантин. Фото - pixabay.com.

Некоторые классы Тюменской области закрывают на карантин. Правда, речь идёт не о массовом закрытии школ, а лишь об отдельных классах. Причиной таких событий стала вспышка ОРВИ. Согласно предписанию Роспотребнадзора, закрываются классы, в которых болеют более 20% детей.

Как сообщила пресс-секретарь департамента науки и образования Тюменской области Евгения Самохвалова, на 15 сентября в регионе закрыты на карантин по ОРВИ около 40 классов в девяти школах в четырёх муниципалитетах.

– Закрытие на карантин оформляется приказом директора школы согласно санитарным правилам 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», – отметила Евгения Самохвалова.

Напомним, что в школах города Тюмени и Тюменской области продолжают действовать санитарные нормы Роспотребнадзора.