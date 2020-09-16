Виновник смертельной аварии на тюменской трассе заснул за рулем.

Сегодня, 16 сентября, ночью на 245-м километре трассы Тюмень – Омск произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь одного человека. Здесь автомобиль Lifan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen Teramont.

– В аварии погиб 43-летний пассажир Lifan – житель Омска, сидевший на переднем сиденье. 49-летний водитель машины, которая зарегистрирована в Омской области, получил травмы. Госпитализация потребовалась и людям, находившимся в Volkswagen, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Таким образом, в настоящее время в медицинском учреждении находятся 53-летний водитель немецкой машины, его 50-летняя супруга, а также 18-летняя пассажирка. Виновник трагичного дорожного инцидента признался, что не смог справиться с дремотой и заснул за рулем.