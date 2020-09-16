В Тюменской области работает горячая линия по вопросам школьного питания. Фото - управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

В Тюменской области до 5 октября будет работать горячая линия по вопросам организации питания в школах. Ее организовало местное управление Роспотребнадзора.

– Родители школьников смогут узнать, как часто должны питаться дети, какой рацион питания должен быть, что делать, если питание в школе не отвечает установленным нормам. Специалисты расскажут об основных принципах здорового питания, правилах составления меню, о том, как организовать в школе питание ребенка, которому необходима особая диета, что нужно знать о нормативных документах и действующих санитарных правилах, – отметили в ведомстве.

Задать свои вопросы специалистам управления Роспотребнадзора можно по телефонам: 20-24-03, 20-86-66. Часы работы: понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00; пятница – с 9.00 до 16.45; перерыв – с 13.00 до 13.45.

Кроме того, обратиться можно в Консультационный центр на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» по телефону 567-990, доб. 37-22 или 37-23. Часы работы: понедельник – четверг – с 8.00 до 17.00; пятница – с 8.00 до 14.30; перерыв – с 12.00 до 12.30.