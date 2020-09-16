На улице Комсомольской в Тюмени полыхает дом. Скриншот из видео Татьяны Кузнецовой.

На улице Комсомольской в Тюмени полыхает двухэтажка. По информации местных жителей, заброшенный дом горит уже не первый раз. Они предполагают, что на месте этого здания в ближайшем будущем может появиться новое сооружение или парковка.

– Вызов поступил в 10.03. Пожарные прибыли на место через пять минут. Возгорание произошло на первом этаже. Площадь пожара составляет около 30 квадратных метров, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что погибших и пострадавших нет. В настоящее время сотрудники ведомства продолжают работу на месте происшествия.