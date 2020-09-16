В Тюмени в эти минуты обсуждают подготовку к отопительному сезону. Фото - pixabay.com.

В Тюмени обсуждают подготовку к отопительному сезону и модернизацию системы водоснабжения Тюменской области. Круглый стол на тему «Бесперебойное тепло-, водоснабжение и водоотведение: как в Тюменской области реализуется концессионное соглашение» проходит в формате онлайн в рамках совместного проекта изданий «Комсомольская правда» – Тюмень» и «Тюменская область сегодня» «Говорим о важном».

В экспертной встрече принимают участие Вячеслав Вахрин, заместитель губернатора Тюменской области, Павел Перевалов, заместитель главы города Тюмени, Андрей Максимов, генеральный директор ООО «Тюмень Водоканал» и Марат Царгасов, генеральный директор АО «УСТЭК».

Эксперты рассказывают о проводимой регионом работе в части модернизации систем водоснабжения и водоотведения, а также делятся итогами гидравлических испытаний на теплосетях и готовности Тюменской области к предстоящему отопительному сезону.

Онлайн-трансляцию круглого стола можно увидеть, перейдя по этой ссылке.

Справка

«Говорим о важном» – совместный проект редакции газеты «Комсомольская правда» –Тюмень» и сетевого издания «Интернет-газета "Тюменская область сегодня"». Его цель – в привычном формате диалога власти и бизнеса на online-площадке обсудить наиболее актуальные в сегодняшних реалиях темы для региона. Цикл экспертных встреч, объединенных общей темой «Экономика региона в новых условиях», планируется в формате еженедельных сессий.