Рады не все. В городах Тюменской области стартует отопительный сезон

В городах Тюменской области стартует отопительный сезон. Фото: Вадим Бегун

В городах Тюменской области стартует отопительный сезон. Уже сегодня, 16 сентября, горячими станут батареи в квартирах ялуторовцев. Дадут тепло и тоболякам – правда, с 18 сентября. Об этом на своей страничке в «Инстаграм» сообщил мэр города Максим Афанасьев.

Однако не все его подписчики остались довольны таким решением. «Опять будет жарко, у нас квартира в 15 мкр до сих пор не остыла с лета, +26 градусов. Сделайте указ, чтоб управляйки замеры делали и регулировали температуры батареи, ведь можно ставить на минимум, у нас всегда все перекрыто, а стояки раскаленные», – пишет недовольная тоболячка. С ней согласны не многие: в основном жители рады, что в их квартирах станет теплей.

Что касается самой Тюмени, то отопительный сезон 2020 – 2021 годов для жилых домов, офисных зданий и производственных площадок областной столицы наступит после подписания в администрации города соответствующего постановления. Произойдет это после того, как среднесуточная температура воздуха не будет превышать восьми градусов на протяжении пяти дней.

Ранее "Комсомольская правды - Тюмень" писала, что в Тюменской области для 62 учреждений социальной сферы стартовал отопительный сезон. Решение принимает само руководство школ, детских садов или больниц. Специалисты дают им тепло после получения письменного обращения с приложением актов проверки готовности к отопительному периоду.

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