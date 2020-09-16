Тюменский автолюбитель придумал схему, как не платить штрафы.

В Тюмени 32-летний водитель «Мерседеса» придумал хитрую схему, как не платить штрафы. Однако сказка кончилась, когда автомобиль остановили сотрудники ГИБДД. Оказалось, что камеры фотовидеофиксации девять раз запечатлели нарушения Правил дорожного движения мужчиной, однако ни одного «письма счастья» он так и не получил.

Выяснилось, что автомобилист оснастил машину липовыми «красивыми» номерами. Теперь ему все-таки придется заплатить все штрафы. К тому же нарушителя, нацепившего фейковые номерные знаки, могут лишить прав на срок от шести месяцев до одного года.

По информации управления Госавтоинспекции по Тюменской области, автомобиль был снят с учета в ГИБДД его прежним владельцем. Также стало известно, что в июле горожанин спровоцировал дорожно-транспортное происшествие. Вот и судебные приставы сообщают, что за тюменцем числится долг в сумме более ста тысяч рублей, передает «МегаТюмень».