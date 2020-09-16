Клиенты Сбербанка помогут сохранить еще больше деревьев

В честь Российских дней леса, которые отмечаются 15–17 сентября, Сбербанк сообщил о появлении новой возможности для владельцев вкладов. Начиная с 15 сентября клиенты банка могут отказаться от печати бумажных приходных и расходных кассовых ордеров. Они автоматически сохраняются в мобильном приложении или web-версии Сбербанк Онлайн. После эти документы можно отправить по электронной почте или через привычные мессенджеры. При необходимости ордера можно распечатать, но чем меньше документов будет печататься на бумаге, тем больше деревьев будет спасено.

До сих пор, когда клиент вносил или снимал наличные со счета в отделении Сбербанка, банк всегда выдавал ему распечатанный кассовый ордер. В среднем на это ежегодно расходовалось до 100 млн листов бумаги (высота такой стопки – около 10 км).

Теперь банк реализовал возможность предоставления таких ордеров в электронном виде. Если все клиенты Сбербанка начнут сохранять только такие варианты ордеров, за год удастся сохранить нетронутыми примерно 13 тыс. деревьев. Это около 3 гектаров леса, что сопоставимо с площадью пяти футбольных полей.

Переход на цифровые кассовые ордера не только удобен, но и безопасен: вся информация об операциях надежно сохраняется, проходит резервное копирование и все необходимые проверки системами противодействия мошенничеству.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

– Нам не все равно, каким воздухом мы дышим и какую планету оставим после себя потомкам. Поэтому забота о природе – наш безусловный приоритет. Отказ от ненужной печати кассовых ордеров – это еще один шаг Сбербанка к сохранению лесов и очередное свидетельство нашей приверженности принципам экологической ответственности.

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