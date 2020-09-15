Банк УРАЛСИБ подвел итоги первой банковской киберспартакиады «УРАЛСИБ 2020»

Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.

12 сентября прошла первая банковская киберспартакиада «УРАЛСИБ 2020», которая продолжила традицию проведения ежегодных спартакиад УРАЛСИБа, теперь – в новом, онлайн-формате. Участие в киберспартакиаде приняло более 100 участников из всех регионов присутствия Банка, которые померились силами в наиболее популярных кибердисциплинах – Counter-Strike, Dota 2, World of Tanks, а также в индивидуальном формате в FIFA 20. Оператором киберспартакиады выступила сеть компьютерных клубов «Киберия».

Открыл киберспартакиаду Председатель Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Константин Бобров, который поприветствовал участников соревнований.

– Мы все с вами любим корпоративные спортивные мероприятия, и этой нашей традиции ничто не сможет помешать, – сказал он. – Сегодня мы первыми в банковском секторе проводим общебанковскую киберспартакиаду на федеральном уровне. Благодаря киберформату в спартакиаде в качестве игроков и болельщиков могут поучаствовать сотрудники из любого региона и города присутствия Банка. Мы начинаем нашу киберспартакиаду, и пусть победит сильнейший!».

8 команд из всех регионов присутствия Банка (Приволжского, Северо-Западного, Сибирского, Уральского, Южного, Центрального регионов, а также Головного офиса и команды партнеров) сразились за звание лучших в играх Counter-Strike, Dota 2 и World of Tanks. Напряженные битвы, неожиданные повороты и буря эмоций – все это увидели и испытали участники и зрители мероприятия, которые следили за этапами соревнований на официальной странице киберспартакиады. А главной битвой «УРАЛСИБ 2020» стало противостояние Головного офиса и сборной команды регионов.

По окончании насыщенного соревновательного дня судьи подвели итоги киберспартакиады. Победители были определены как в командном зачете и личном зачете, так и в нескольких специальных номинациях. После этого состоялась церемония объявления и награждения победителей, которую провел Константин Бобров.

Банк УРАЛСИБ выражает благодарность всем, кто помог организовать и провести это мероприятие – «Лиге Чемпионов Бизнеса», нашим партнерам – сети киберклубов «Киберия», которые проделали большую организационную работу, а также компании Acer и ее бренду Predator, предоставивших призы для наших победителей.

– Киберспортивное направление сегодня – одно из самых перспективных и быстрорастущих. Многие компании стали включать киберспорт в корпоративную жизнь, чтобы ярко и активно провести время всем коллективом, укрепить командный дух и при этом оставаться в тренде. Acer занимает лидирующие позиции в гейминге и развивает игровое сообщество, поэтому мы с радостью поддержали коллег и предоставили призы для киберспартакиады «УРАЛСИБ 2020, – отметила директор по маркетингу Acer в России Екатерина Царева.

Записи всех игр можно посмотреть на канале: https://www.twitch.tv/uralsib1.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)