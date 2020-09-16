Погода на 16 сентября в Тюмени: мелкий дождь будет идти весь день

В Тюмени мелкий дождь будет идти весь день. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 16 сентября, в Тюмени солнце будет редко показываться из-за облаков. Мелкий дождь будет идти весь день и не прекратится до самого вечера.

Температура воздуха ночью будет плюс 9 градусов, днем – плюс 13. Вечером столбики термометров покажут 8 – 10 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть северо-восточный ветер, переходящий в северный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

В этот день почитается память святых Домны и Василисы Великой. 16 сентября было принято «прибиранье рухляди в доме», чтобы приобрести благополучие на осень. В старину в этот день наблюдали за муравейниками: если муравьи соорудили себе большие кучи к осени, то следует готовится к суровой зиме.