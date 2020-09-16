На Старотобольском тракте в Тюмени отключат светофоры. Фото - pixabay.com.

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 16 сентября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 17.00 отключение произойдет на пересечении улиц З. Космодемьянской и Ленинградской, с 13.00 до 15.00 – 50 лет Октября – Старый Тобольский тракт и Старотобольский тракт – УГМК «Сталь», с 14.00 до 18.00 – на пересечении улиц Щербакова и Мелиораторов.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.