Тюменец из ревности разбил автомобиль сожительницы. Фото - pixabay.com.

В тюменскую полицию поступила информация от местной жительницы о том, что сожитель повредил ее автомобиль. Ближайший наряд ГИБДД задержал злоумышленника и доставил в отдел полиции.

Выяснилось, что 28-летний ранее судимый житель города Тюмени разбил чужую машину из мести. Между сожителями произошёл конфликт из-за ревности, и потерпевшая попросила возлюбленного собрать вещи и покинуть квартиру.

– В день преступления мужчина распивал алкоголь, после чего решил помириться с девушкой, однако та ответила отказом. Тогда, разозлившись, злоумышленник подошёл к ее автомобилю и разбил стёкла. На этом нетрезвый фигурант не остановился и стал бить ногами по кузову иномарки. Сумма ущерба составила свыше 40 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде.