На тюменском вокзале пассажир украл сувенир с золотым напылением. Фото - Тюменское ЛО МВД на транспорте.

К сотрудникам транспортной полиции обратилась продавец одного из торговых павильонов, расположенных в здании железнодорожного вокзала станции Тюмень. Женщина сообщила, что из павильона украли дорогостоящую сувенирную продукцию с золотым напылением на сумму более 16 тысяч рублей.

Вскоре стражи порядка задержали похитителя. Им оказался 45-летний ранее судимый житель Ялуторовска. На вокзале он ожидал прибытие электропоезда до родного города. Проходя мимо витрины одного из торговых павильонов, подозреваемый обратил внимание на дорогой сувенир.

– Злоумышленник зашел в павильон и заметил, что продавец отвлеклась на разговор с другим посетителем. Уловив момент, похититель открыл стеклянную дверцу, вытащил приглянувшиеся сувениры и быстро вышел из торгового помещения, – рассказала пресс-секретарь Тюменского ЛО МВД на транспорте Ольга Гультяева.

В его вещах обнаружили украденные вещи. Мужчину опознала продавец торгового павильона. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.