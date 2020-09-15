Более 122 тысяч тюменцев получили прививку от гриппа. Фото - управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

В Тюменской области получили прививку против гриппа более 122 тысяч человек. Из них за счет средств работодателей и личных средств граждан привито более тысячи человек.

Как стало известно, в регионе по результатам еженедельного мониторинга сезонной заболеваемости ОРВИ превышения эпидемических порогов не установлено. Случаев гриппа не зарегистрировано.

– Поскольку сезон гриппа в этом году совпадает с эпидемией новой коронавирусной инфекции, в этом году особенно важно быть привитым против гриппа, и чем раньше будет проведена вакцинация, тем лучше. Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является сентябрь – октябрь, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости, – рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Во избежание длительной нетрудоспособности и госпитализации работающих граждан работодателям необходимо привить своих сотрудников. Для обеспечения максимальной индивидуальной и коллективной защиты прививками нужно охватить не менее 75% сотрудников коллектива.