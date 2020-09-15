Тюменцам раскрыли, как будет выглядеть будущий сквер на улице Невской. Фото - Комитет по связям с общественностью и средствами массовой информации.

На пересечении улиц Московский Тракт – Транспортной – Невской – Магнитогорской в Тюмени началось благоустройство сквера. Общая площадь благоустраиваемой территории составляет почти две тысячи квадратных метров.

– В центре зеленой зоны планируется установить перголу с качелями. Разработчики проекта сохранят каждое дерево. Планируется дополнительно высадить кустарники и сформировать клумбы с многолетними цветами, – рассказали в Комитете по связям с общественностью и средствами массовой информации.

Стоит отметить, что голосование по проекту сквера шло с 23 июля по 5 августа на портале «Я решаю!». Большинство жителей высказалось за установку лавочек с круглыми формами, более 70% хотят пешеходные дорожки с плавными линиями. Кроме того, поступили и другие предложения: установка видеонаблюдения, стилизованного уличного освещения и новых арт-объектов.