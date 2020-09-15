Менеджеры УК «РОСНАНО» вошли в список лучших в России в 2020 году

Председатель правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс и шесть менеджеров компании вошли в рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров-2020». Ранее его подготовила Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ».

Стоит отметить, что Анатолий Чубайс не первый раз включается в список бизнес-лидеров, объединяющий ведущих бизнесменов и руководителей крупных компаний. Этот список формируется с использованием рейтинга цитируемости. Отметим, что при определении наиболее эффективных управленцев внутри профессионального сообщества составители ориентируются на мнение экспертов, которые представляют профильное направление.

В число лучших по профильным направлениям в рейтинг вошли также шесть менеджеров компании: управляющий директор по правовым вопросам Валерия Ковалева, управляющий директор по работе с персоналом, ИТ и административной деятельности Александр Забузов, управляющий директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью Елена Санарова, старший управляющий директор по сопровождению проектов и продвижению продукции Тимур Котляр, старший управляющий директор по региональной политике и взаимодействию с органами власти и Федеральным собранием Дмитрий Криницкий, а также руководитель направления по стратегии Екатерина Русс.

Напомним, рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» публикуется ежегодно с 2001 года. Он является эффективным инструментом оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена.