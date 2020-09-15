В Тюмени молодого человека осудили за уклонение от военной службы. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени молодого человека осудили за уклонение от военной службы. В назначенный день мужчина просто не явился на отправку к месту прохождения службы.

Как рассказали в пресс-службе Калининского районного суда, в августе 2016 года осужденный поступил на первый курс техникума. Тогда ему предоставили отсрочку от призыва до июня 2020 года. Ранее он прошел полное медицинское освидетельствование и был признан годным к военной службе.

– В этот же день мужчина в здании военного комиссариата отказался от получения повестки для отправки к месту прохождения службы, назначенной 6 июля. Об этом был составлен соответствующий акт. В назначенный день уклонист для отправки не явился, – рассказали в суде.

Суд учел ряд смягчающих вину обстоятельств и отсутствие отягчающих. Нарушителя оштрафовали на 15 тысяч рублей. Деньги пойдут в доход государства.