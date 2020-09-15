В районах Тюменской области запретили охоту из-за птичьего гриппа. Фото - pixabay.com.

На территории охотничьих угодий Абатского, Бердюжского, Казанского, Сладковского муниципальных районов Тюменской области запретили осеннюю охоту на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь. Это связано с карантином по высокопатогенному гриппу птиц.

– Запрет действует в каждом из вышеуказанных муниципальных районов до отмены ограничительных мероприятий. Просим охотников с пониманием отнестись к принятому решению, – отметили в Госохотдепартаменте Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области зафиксировано десять очагов птичьего гриппа. Вспышки заражения домашних птиц от диких зарегистрированы в девяти населенных пунктах Абатского, Сладковского, Казанского и Бердюжского районов. Переносчиком инфекции являются водоплавающие перелетные птицы.

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