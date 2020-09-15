Дождь, сильный ветер: МЧС предупреждает тюменцев о непогоде

МЧС предупреждает тюменцев о непогоде. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени завтра ожидается непогода. По этому поводу спасатели дали несколько рекомендаций местным жителям.

По данным Тюменского ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», 16 сентября на территории региона ожидается облачность, пройдет дождь, местами сильный. В этот день будет дуть юго-восточный ветер с переходом на северо-восточный, со скоростью 8 – 13 метров в секунду. Местами его порывы достигнут 18 метров в секунду.

– Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов, держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Не прячьтесь за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями. Кроме того, не следует парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций, – рассказала в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Если вашей жизни угрожает опасность или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, звоните по единому номеру пожарных и спасателей 01 или 101.