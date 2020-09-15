Тюменскую организацию допобразования оштрафовали за взятку чиновнику. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области крупно оштрафовали автономную некоммерческую организацию дополнительного профессионального образования «Сибирский учебный центр СПАС». В апреле 2019 года руководительница предприятия через посредника передала взятку в размере 109 тысяч рублей председателю комитета образования администрации Ялуторовска.

Как пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры, чиновником было обещано содействие в заключении договоров на оказание услуг по повышению квалификации работников муниципальных образовательных учреждений. В отношении организации возбудили административное дело.

– По результатам рассмотрения дела судья Центрального районного суда Тюмени подверг предприятие штрафу в размере одного миллиона рублей. Ранее в целях обеспечения уплаты штрафа был наложен арест на деньги организации на эту же сумму, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве отметили, что уголовное дело в отношении теперь уже бывшего председателя комитета образования администрации Ялуторовска по обвинению в получении взятки рассматривается в Заводоуковском районном суде.