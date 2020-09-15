Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 15 сентября 2020 года увеличилось на 51 человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 15 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 51 и составило 8 520 человек.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 30 человек выздоровели (за весь период выздоровели 7300), три ребёнка (заболели за минувшие сутки), семь пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих), 703 человека остаются под медицинским наблюдением, 3 393 человек находится на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 32 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 5 529 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 22,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 150 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 605 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 073 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 785 летальных исходов, выздоровело 884 305 человек.